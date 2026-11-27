Die Corning-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 2,3 Prozent auf 102,50 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'244 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Corning-Aktie bei 105,24 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 105,24 USD. Der Tagesumsatz der Corning-Aktie belief sich zuletzt auf 199'608 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (271,38 USD) erklomm das Papier am 01.07.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 164,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 81,79 USD fiel das Papier am 04.12.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Corning seine Aktionäre 2025 mit 1,12 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,16 USD je Aktie ausschütten. Corning gewährte am 27.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,78 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 4.86 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Corning 4.10 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.02.2027 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,37 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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