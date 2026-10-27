Corning Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagabend vermehrt von Corning

Die Corning-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 127,02 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'728 Punkten steht. Bei 121,75 USD markierte die Corning-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 127,74 USD. Zuletzt wechselten via New York 1'413'425 Corning-Aktien den Besitzer.

Bei 271,38 USD markierte der Titel am 01.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 113,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 77,41 USD. Der aktuelle Kurs der Corning-Aktie ist somit 39,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Corning-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,17 USD aus. Am 28.07.2026 äusserte sich Corning zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,64 USD gegenüber 0,54 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.51 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 3.86 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Corning-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,29 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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