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27.10.2026 16:29:00

Corning Aktie News: Corning tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

Corning Aktie News: Corning tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Corning. Die Corning-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 127,44 USD ab.

Corning
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Um 16:28 Uhr rutschte die Corning-Aktie in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 127,44 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'721 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Corning-Aktie bis auf 121,75 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 127,74 USD. Der Tagesumsatz der Corning-Aktie belief sich zuletzt auf 858'337 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 271,38 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 112,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der Corning-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2025 bei 77,41 USD. Mit Abgaben von 39,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,17 USD. Im Vorjahr erhielten Corning-Aktionäre 1,12 USD je Wertpapier. Corning liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,64 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,54 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 4.51 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.86 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Corning wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.02.2027 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,29 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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