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27.08.2026 20:27:13

Corning Aktie News: Corning am Abend billiger

Corning Aktie News: Corning am Abend billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Corning. Die Aktionäre schickten das Papier von Corning nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 150,69 USD.

Corning
122.02 CHF 2.73%
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 150,69 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'717 Punkten steht. In der Spitze fiel die Corning-Aktie bis auf 149,43 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 153,97 USD. Bisher wurden via New York 533'187 Corning-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 271,38 USD. Gewinne von 80,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 03.09.2025 auf bis zu 66,29 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 56,01 Prozent würde die Corning-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Corning-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,17 USD belaufen. Corning veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,64 USD gegenüber 0,54 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.51 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Corning dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Corning-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,28 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Lotus_studio / Shutterstock.com
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