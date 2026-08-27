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27.08.2026 16:29:00

Corning Aktie News: Corning am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Corning Aktie News: Corning am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Corning. Das Papier von Corning gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 151,50 USD abwärts.

Corning
122.02 CHF 2.73%
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Um 16:28 Uhr ging es für die Corning-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 151,50 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'713 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Corning-Aktie bis auf 149,43 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 153,97 USD. Der Tagesumsatz der Corning-Aktie belief sich zuletzt auf 236'033 Aktien.

Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 271,38 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Corning-Aktie 79,13 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.09.2025 bei 66,29 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Corning-Aktie derzeit noch 56,24 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,12 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,17 USD. Am 28.07.2026 äusserte sich Corning zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,64 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Corning im vergangenen Quartal 4.51 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Corning 3.86 Mrd. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Corning Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,28 USD je Corning-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Brian A Jackson / Shutterstock.com
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