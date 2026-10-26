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26.10.2026 16:29:00
Corning Aktie News: Corning gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Corning. Zuletzt konnte die Aktie von Corning zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,8 Prozent auf 127,17 USD.
Im New York-Handel gewannen die Corning-Papiere um 16:28 Uhr 2,8 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'696 Punkten steht. Bei 127,30 USD erreichte die Corning-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 125,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 313'194 Corning-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 271,38 USD erreichte der Titel am 01.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Corning-Aktie somit 53,14 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2025 Kursverluste bis auf 77,41 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Corning-Aktie damit 64,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten Corning-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,17 USD aus. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,64 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Corning 0,54 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 4.51 Mrd. USD gegenüber 3.86 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen.
Experten taxieren den Corning-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,29 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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