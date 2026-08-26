Corning Aktie News: Corning gewinnt am Abend an Boden

Die Corning-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,9 Prozent auf 151,38 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'673 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Corning-Aktie legte bis auf 151,64 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 147,98 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 395'714 Corning-Aktien.

Am 01.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 271,38 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 79,27 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.09.2025 bei 66,29 USD. Der aktuelle Kurs der Corning-Aktie ist somit 56,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,17 USD, nach 1,12 USD im Jahr 2025. Am 28.07.2026 äusserte sich Corning zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,64 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,65 Prozent auf 4.51 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Corning-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,28 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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