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26.08.2026 16:29:00

Corning Aktie News: Corning am Nachmittag gesucht

Corning Aktie News: Corning am Nachmittag gesucht

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Corning. Das Papier von Corning konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,4 Prozent auf 149,28 USD.

Corning
118.79 CHF 0.22%
Kaufen Verkaufen

Die Corning-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 149,28 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'669 Punkten notiert. Bei 150,62 USD markierte die Corning-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 147,98 USD. Zuletzt wechselten 158'584 Corning-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 271,38 USD. Derzeit notiert die Corning-Aktie damit 44,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 03.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 66,29 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Corning-Aktie mit einem Verlust von 55,59 Prozent wieder erreichen.

Corning-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,17 USD belaufen. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,54 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 4.51 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Corning 3.86 Mrd. USD umgesetzt.

Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Corning veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Corning ein EPS in Höhe von 3,28 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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