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25.11.2026 20:27:13
Corning Aktie News: Corning gibt am Mittwochabend ab
Die Aktie von Corning gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Corning-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 100,37 USD.
Die Corning-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,5 Prozent auf 100,37 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'184 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Corning-Aktie bei 92,78 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 95,46 USD. Zuletzt wechselten 820'636 Corning-Aktien den Besitzer.
Am 01.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 271,38 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Corning-Aktie 170,38 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.11.2025 bei 80,32 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Corning-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,12 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,16 USD aus. Am 27.10.2026 äusserte sich Corning zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,78 USD, nach 0,50 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Corning in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.86 Mrd. USD im Vergleich zu 4.10 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Am 03.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Corning veröffentlicht werden.
Experten gehen davon aus, dass Corning im Jahr 2026 3,37 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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