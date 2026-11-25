Die Aktionäre schickten das Papier von Corning nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 7,4 Prozent auf 94,37 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 6'998 Punkten liegt. Die Corning-Aktie sank bis auf 92,78 USD. Bei 95,46 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 324'565 Corning-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 271,38 USD ein 52-Wochen-Hoch. 187,57 Prozent Plus fehlen der Corning-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.11.2025 bei 80,32 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 14,89 Prozent könnte die Corning-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Corning-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,16 USD aus. Am 27.10.2026 äusserte sich Corning zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,78 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Corning mit einem Umsatz von insgesamt 4.86 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.10 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 18,41 Prozent gesteigert.

Am 03.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Corning veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Corning-Aktie in Höhe von 3,37 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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