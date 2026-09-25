Corning Aktie 921667 / US2193501051
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25.09.2026 20:27:13
Corning Aktie News: Corning zieht am Abend an
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Corning. Die Aktionäre schickten das Papier von Corning nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 156,43 USD.
Um 20:26 Uhr stieg die Corning-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 156,43 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'742 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Corning-Aktie bei 157,70 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 156,00 USD. Zuletzt wurden via New York 380'901 Corning-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 271,38 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Gewinne von 73,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 77,08 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,12 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,17 USD. Corning veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,64 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,54 USD je Aktie erzielt worden. Corning hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.51 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Corning-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.11.2026 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Corning-Aktie in Höhe von 3,29 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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