Corning Aktie News: Corning zieht am Nachmittag an

Das Papier von Corning konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 155,07 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'708 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Corning-Aktie bis auf 157,70 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 156,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 192'206 Corning-Aktien.

Bei 271,38 USD markierte der Titel am 01.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 75,00 Prozent könnte die Corning-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.09.2025 bei 77,08 USD. Der aktuelle Kurs der Corning-Aktie ist somit 50,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Corning-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,17 USD aus. Am 28.07.2026 hat Corning die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,64 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Corning 0,54 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.51 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 3.86 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Corning am 03.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,29 USD je Corning-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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