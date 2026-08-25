Corning Aktie News: Corning verteuert sich am Dienstagabend

Die Corning-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 146,42 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'667 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Corning-Aktie bei 150,55 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den New York-Handel startete das Papier bei 150,48 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 615'913 Corning-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (271,38 USD) erklomm das Papier am 01.07.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 85,34 Prozent könnte die Corning-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,83 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Corning-Aktie derzeit noch 55,04 Prozent Luft nach unten.

Corning-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,12 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,17 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Corning am 28.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,54 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Corning in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.51 Mrd. USD im Vergleich zu 3.86 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Corning-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.11.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Corning im Jahr 2026 3,28 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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