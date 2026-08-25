Corning Aktie 921667 / US2193501051
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25.08.2026 16:29:00
Corning Aktie News: Corning am Dienstagnachmittag gesucht
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Corning. Zuletzt stieg die Corning-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 149,12 USD.
Im New York-Handel gewannen die Corning-Papiere um 16:28 Uhr 2,5 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'668 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Corning-Aktie bei 150,55 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 150,48 USD. Zuletzt wurden via New York 258'592 Corning-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2026 auf bis zu 271,38 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 81,99 Prozent könnte die Corning-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.08.2025 bei 65,83 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Corning-Aktie derzeit noch 55,85 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,17 USD. Im Vorjahr erhielten Corning-Aktionäre 1,12 USD je Wertpapier. Corning liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,64 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,54 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,65 Prozent auf 4.51 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Corning-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.11.2026 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je Corning-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,28 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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