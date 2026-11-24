Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 6,0 Prozent auf 101,78 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'204 Punkten liegt. Im Tief verlor die Corning-Aktie bis auf 98,62 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 104,73 USD. Bisher wurden heute 650'392 Corning-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 271,38 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 166,63 Prozent über dem aktuellen Kurs der Corning-Aktie. Am 25.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 80,05 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Corning-Aktie 27,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,16 USD. Im Vorjahr erhielten Corning-Aktionäre 1,12 USD je Wertpapier. Am 27.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,78 USD gegenüber 0,50 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.86 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.10 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.02.2027 terminiert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Corning ein EPS in Höhe von 3,37 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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