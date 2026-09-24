Corning Aktie News: Corning am Abend mit Abschlägen

Um 20:26 Uhr ging es für die Corning-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 154,29 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'707 Punkten notiert. Im Tief verlor die Corning-Aktie bis auf 150,00 USD. Bei 150,68 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 486'195 Corning-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2026 auf bis zu 271,38 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Corning-Aktie mit einem Kursplus von 75,90 Prozent wieder erreichen. Am 26.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 77,08 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 50,04 Prozent könnte die Corning-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Corning-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,17 USD aus. Am 28.07.2026 hat Corning in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,64 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,65 Prozent auf 4.51 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Corning am 03.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Corning-Aktie in Höhe von 3,29 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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