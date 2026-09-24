Corning Aktie News: Corning am Nachmittag im Minus

Die Aktionäre schickten das Papier von Corning nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,6 Prozent auf 153,54 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'689 Punkten steht. Die Corning-Aktie gab in der Spitze bis auf 150,00 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 150,68 USD. Der Tagesumsatz der Corning-Aktie belief sich zuletzt auf 171'156 Aktien.

Am 01.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 271,38 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Corning-Aktie mit einem Kursplus von 76,75 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.09.2025 Kursverluste bis auf 77,08 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 49,80 Prozent.

Corning-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,12 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,17 USD aus. Corning liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,64 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 4.51 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 16,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Corning im Jahr 2026 3,29 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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