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23.11.2026 20:27:13
Corning Aktie News: Corning bricht am Abend nach oben aus
Die Aktie von Corning gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Corning-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 15,6 Prozent auf 109,06 USD.
Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 15,6 Prozent auf 109,06 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'252 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Corning-Aktie sogar auf 111,93 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 107,11 USD. Zuletzt wurden via New York 1'177'735 Corning-Aktien umgesetzt.
Am 01.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 271,38 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 148,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der Corning-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2025 auf bis zu 77,41 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Corning-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für Corning-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,12 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,16 USD belaufen. Corning liess sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,78 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Corning noch ein Gewinn pro Aktie von 0,50 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.86 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.10 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.02.2027 erfolgen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,37 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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