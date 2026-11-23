Um 16:28 Uhr ging es für das Corning-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 15,2 Prozent auf 108,73 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'285 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Corning-Aktie bei 108,88 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 107,11 USD. Zuletzt wechselten via New York 522'949 Corning-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 271,38 USD ein 52-Wochen-Hoch. 149,59 Prozent Plus fehlen der Corning-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 77,41 USD erreichte der Anteilsschein am 22.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 28,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,12 USD an Corning-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,16 USD. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Corning am 27.10.2026. Das EPS wurde auf 0,78 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,50 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Corning in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.86 Mrd. USD im Vergleich zu 4.10 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Corning wird am 03.02.2027 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Corning einen Gewinn von 3,37 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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