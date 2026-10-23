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23.10.2026 16:29:00
Corning Aktie News: Corning behauptet sich am Freitagnachmittag
Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Corning. Mit einem Kurs von 124,01 USD zeigte sich die Corning-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.
Die Corning-Aktie bewegte sich um 16:28 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 124,01 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der derzeit bei 7'613 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Corning-Aktie bis auf 125,00 USD. Die Corning-Aktie sank bis auf 121,88 USD. Bei 123,71 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 238'876 Corning-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 271,38 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Corning-Aktie derzeit noch 118,84 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 77,41 USD. Dieser Wert wurde am 22.11.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Corning-Aktie mit einem Verlust von 37,58 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 erhielten Corning-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,12 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,17 USD. Am 28.07.2026 hat Corning die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,54 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Corning 4.51 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Corning-Aktie in Höhe von 3,29 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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