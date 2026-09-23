Corning Aktie News: Corning am Mittwochabend mit Verlusten

Der Corning-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 2,9 Prozent auf 155,05 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'714 Punkten notiert. Die Corning-Aktie gab in der Spitze bis auf 153,62 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 160,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 480'887 Corning-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 271,38 USD erreichte der Titel am 01.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 75,03 Prozent. Am 26.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,08 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Corning-Aktie liegt somit 101,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Corning-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,17 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Corning 1,12 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Corning am 28.07.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,54 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 4.51 Mrd. USD gegenüber 3.86 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 03.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,29 USD je Corning-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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