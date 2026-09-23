Corning Aktie 921667 / US2193501051
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23.09.2026 16:29:00
Corning Aktie News: Corning am Mittwochnachmittag tiefer
Die Aktie von Corning gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Corning-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,6 Prozent auf 153,89 USD.
Die Corning-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 3,6 Prozent auf 153,89 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'716 Punkten realisiert. Der Kurs der Corning-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 153,89 USD nach. Bei 160,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der Corning-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 278'426 Stück gehandelt.
Bei 271,38 USD erreichte der Titel am 01.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 76,35 Prozent hinzugewinnen. Bei 77,08 USD erreichte der Anteilsschein am 26.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 49,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,17 USD. Im Vorjahr hatte Corning 1,12 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Corning am 28.07.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,64 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.51 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Corning einen Umsatz von 3.86 Mrd. USD eingefahren.
Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Corning Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,29 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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