Corning Aktie News: Corning am Abend im Ausverkauf

Die Corning-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 8,5 Prozent auf 123,47 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'657 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Corning-Aktie bis auf 122,71 USD. Bei 128,15 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 994'397 Corning-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2026 auf bis zu 271,38 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 119,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 77,41 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,30 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,12 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,17 USD. Am 28.07.2026 lud Corning zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Corning ein EPS von 0,54 USD je Aktie vermeldet. Corning hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.51 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Corning wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Corning-Gewinn in Höhe von 3,29 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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