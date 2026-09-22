Corning Aktie News: Corning am Dienstagabend stärker

Die Corning-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 160,62 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'772 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Corning-Aktie bis auf 160,69 USD. Mit einem Wert von 156,31 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 498'755 Corning-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 271,38 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 68,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 77,08 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 52,01 Prozent könnte die Corning-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 1,12 USD an Corning-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,17 USD aus. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,64 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,54 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.51 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.86 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,29 USD je Aktie in den Corning-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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