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22.09.2026 16:29:00

Corning Aktie News: Corning am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Corning Aktie News: Corning am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Die Aktie von Corning zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Corning legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 159,43 USD.

Corning
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Im New York-Handel gewannen die Corning-Papiere um 16:28 Uhr 0,3 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'768 Punkten notiert. Bei 160,10 USD markierte die Corning-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 156,31 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 237'738 Corning-Aktien.

Am 01.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 271,38 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Corning-Aktie derzeit noch 70,22 Prozent Luft nach oben. Am 26.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 77,08 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 51,65 Prozent würde die Corning-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Corning-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,17 USD aus. Am 28.07.2026 hat Corning in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,64 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,54 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 4.51 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 16,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Corning veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,29 USD je Aktie in den Corning-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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