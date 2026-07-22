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22.07.2026 20:27:13

Corning Aktie News: Corning gibt am Abend ab

Corning Aktie News: Corning gibt am Abend ab

Die Aktie von Corning gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Corning-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 3,3 Prozent auf 157,08 USD.

Corning
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Die Corning-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 3,3 Prozent auf 157,08 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'508 Punkten liegt. Im Tief verlor die Corning-Aktie bis auf 155,61 USD. Bei 158,21 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Corning-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 746'203 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 271,38 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Gewinne von 72,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.07.2025 bei 53,30 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 66,07 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Corning-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,12 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,17 USD. Corning liess sich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,43 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Corning ein EPS von 0,18 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Corning 4.14 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.45 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 28.07.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 27.07.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,20 USD je Corning-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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