Corning Aktie 921667 / US2193501051
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21.09.2026 20:27:13
Corning Aktie News: Corning am Montagabend auf Höhenflug
Die Aktie von Corning gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Corning-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 5,5 Prozent im Plus bei 158,35 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Corning nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 5,5 Prozent auf 158,35 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'768 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Corning-Aktie sogar auf 159,85 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 156,10 USD. Bisher wurden via New York 626'851 Corning-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 271,38 USD erreichte der Titel am 01.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 71,38 Prozent Plus fehlen der Corning-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.09.2025 bei 77,08 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für Corning-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,17 USD ausgeschüttet werden. Corning liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,54 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Corning im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.51 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3.86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Corning wird am 03.11.2026 gerechnet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,29 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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