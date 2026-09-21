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21.09.2026 16:29:00

Corning Aktie News: Corning am Nachmittag höher

Corning Aktie News: Corning am Nachmittag höher

Die Aktie von Corning gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 3,7 Prozent auf 155,63 USD zu.

Corning
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Im New York-Handel gewannen die Corning-Papiere um 16:28 Uhr 3,7 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'721 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Corning-Aktie sogar auf 156,47 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 156,10 USD. Bisher wurden heute 253'354 Corning-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 271,38 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 74,38 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 26.09.2025 Kursverluste bis auf 77,08 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Corning-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,17 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Corning 1,12 USD aus. Am 28.07.2026 äusserte sich Corning zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Corning hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,64 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,54 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.86 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.51 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,29 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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