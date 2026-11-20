Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 9,6 Prozent auf 95,83 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 6'982 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Corning-Aktie ging bis auf 94,49 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 102,64 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'520'032 Corning-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 271,38 USD. Mit einem Zuwachs von 183,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,41 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Corning-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,12 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,16 USD belaufen. Am 27.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,78 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,50 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.86 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.10 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 03.02.2027 dürfte Corning Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

In der Corning-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,37 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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