Die Corning-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 4,9 Prozent auf 100,74 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'110 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Corning-Aktie bei 99,10 USD. Bei 102,64 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 473'328 Corning-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 271,38 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 169,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Corning-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2025 auf bis zu 77,41 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Corning-Aktie mit einem Verlust von 23,16 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,12 USD an Corning-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,16 USD. Am 27.10.2026 legte Corning die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,78 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,50 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Corning 4.86 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.10 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 03.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Corning veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Corning-Gewinn in Höhe von 3,37 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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