Corning Aktie News: Corning verbilligt sich am Donnerstagabend

Die Corning-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 4,3 Prozent im Minus bei 78,17 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 6'568 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Corning-Aktie bis auf 77,80 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 84,25 USD. Von der Corning-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 455'999 Stück gehandelt.

Bei 92,57 USD erreichte der Titel am 01.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 18,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,50 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 52,02 Prozent könnte die Corning-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Corning-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,12 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,14 USD aus. Am 28.10.2025 hat Corning in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 USD gegenüber -0,14 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Corning im vergangenen Quartal 4.10 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Corning 3.39 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.02.2026 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,52 USD je Corning-Aktie.

