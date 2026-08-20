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20.08.2026 20:27:13

Corning Aktie News: Corning am Donnerstagabend mit Einbussen

Corning Aktie News: Corning am Donnerstagabend mit Einbussen

Die Aktie von Corning gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Corning-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 150,77 USD abwärts.

Corning
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Die Aktionäre schickten das Papier von Corning nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 1,1 Prozent auf 150,77 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'653 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Corning-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 149,40 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 152,20 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 588'643 Corning-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2026 auf bis zu 271,38 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 80,00 Prozent. Am 21.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 63,38 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Corning-Aktie damit 137,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Corning seine Aktionäre 2025 mit 1,12 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,17 USD je Aktie ausschütten. Am 28.07.2026 lud Corning zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 0,64 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Corning 0,54 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Corning in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.51 Mrd. USD im Vergleich zu 3.86 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Corning wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Corning im Jahr 2026 3,28 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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