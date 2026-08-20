Corning Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Corning

Um 16:28 Uhr fiel die Corning-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 151,65 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'684 Punkten realisiert. Die Corning-Aktie gab in der Spitze bis auf 149,40 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 152,20 USD. Zuletzt wechselten 233'339 Corning-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2026 auf bis zu 271,38 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Corning-Aktie mit einem Kursplus von 78,95 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.08.2025 bei 63,38 USD. Der aktuelle Kurs der Corning-Aktie ist somit 58,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 1,12 USD an Corning-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,17 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Corning am 28.07.2026. In Sachen EPS wurden 0,64 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Corning 0,54 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.86 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.51 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Corning am 03.11.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Corning im Jahr 2026 3,28 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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