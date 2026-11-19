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19.11.2026 20:27:13
Corning Aktie News: Corning am Abend mit roter Tendenz
Die Aktie von Corning gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Der Corning-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 106,96 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Corning nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 1,1 Prozent auf 106,96 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'219 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Corning-Aktie bis auf 106,23 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 112,04 USD. Zuletzt wurden via New York 659'590 Corning-Aktien umgesetzt.
Am 01.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 271,38 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 153,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Corning-Aktie. Bei 77,41 USD erreichte der Anteilsschein am 22.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 27,63 Prozent würde die Corning-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 erhielten Corning-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,12 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,16 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Corning am 27.10.2026. Es stand ein EPS von 0,78 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Corning noch ein Gewinn pro Aktie von 0,50 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4.86 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.10 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Corning wird am 03.02.2027 gerechnet.
Experten taxieren den Corning-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,37 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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