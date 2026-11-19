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19.11.2026 16:29:00
Corning Aktie News: Corning schiebt sich am Nachmittag vor
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Corning. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 4,7 Prozent auf 113,27 USD zu.
Das Papier von Corning legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 4,7 Prozent auf 113,27 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'330 Punkten liegt. Bei 114,02 USD erreichte die Corning-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 112,04 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 336'293 Corning-Aktien.
Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 271,38 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 139,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der Corning-Aktie. Am 22.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 77,41 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 31,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 1,12 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,16 USD je Corning-Aktie. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Corning am 27.10.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,78 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,50 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Corning im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.86 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 4.10 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.02.2027 erfolgen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,37 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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