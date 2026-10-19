Corning Aktie News: Corning verteuert sich am Abend

Das Papier von Corning legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 133,00 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'699 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Corning-Aktie bei 137,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 136,49 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 466'006 Corning-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 271,38 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 104,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Corning-Aktie. Am 22.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 77,41 USD. Abschläge von 41,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Corning-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,17 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Corning am 28.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,64 USD. Im Vorjahresviertel hatte Corning 0,54 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.51 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 3.86 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Corning wird am 27.10.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,29 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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