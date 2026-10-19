Corning Aktie 921667 / US2193501051
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19.10.2026 16:29:00
Corning Aktie News: Corning tendiert am Nachmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Corning. Die Corning-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 134,14 USD.
Das Papier von Corning konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,6 Prozent auf 134,14 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'710 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Corning-Aktie bei 137,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 136,49 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 246'853 Corning-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 271,38 USD erreichte der Titel am 01.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 102,31 Prozent Plus fehlen der Corning-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2025 bei 77,41 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Corning-Aktie 73,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,17 USD. Im Vorjahr erhielten Corning-Aktionäre 1,12 USD je Wertpapier. Am 28.07.2026 hat Corning in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,64 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Corning 0,54 USD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,65 Prozent auf 4.51 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Corning veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2027 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,29 USD je Corning-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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