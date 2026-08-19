Corning Aktie News: Corning gibt am Abend deutlich nach

Die Corning-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 5,5 Prozent auf 151,14 USD nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'713 Punkten steht. Die Corning-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 150,74 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 160,43 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 862'598 Corning-Aktien.

Bei einem Wert von 271,38 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Corning-Aktie somit 44,31 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 63,38 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.08.2025). Abschläge von 58,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Corning-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,17 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Corning 1,12 USD aus. Corning gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,64 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,54 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.51 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Corning-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.11.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,28 USD je Corning-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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