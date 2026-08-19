Corning Aktie 921667 / US2193501051
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19.08.2026 16:29:00
Corning Aktie News: Corning verzeichnet am Nachmittag Verluste
Die Aktie von Corning gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Corning-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 5,0 Prozent auf 151,97 USD ab.
Die Corning-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 5,0 Prozent auf 151,97 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'713 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Corning-Aktie bis auf 151,35 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 160,43 USD. Von der Corning-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 307'193 Stück gehandelt.
Bei 271,38 USD erreichte der Titel am 01.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 78,57 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 63,38 USD am 21.08.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Corning-Aktie mit einem Verlust von 58,29 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 erhielten Corning-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,12 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,17 USD. Am 28.07.2026 hat Corning in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,64 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,54 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.51 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 3.86 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Corning-Gewinn in Höhe von 3,28 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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