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19.03.2026 20:27:13

Corning Aktie News: Corning zeigt sich am Donnerstagabend freundlich

Corning Aktie News: Corning zeigt sich am Donnerstagabend freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Corning. Zuletzt stieg die Corning-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 3,2 Prozent auf 133,98 USD.

Corning
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Die Corning-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 3,2 Prozent auf 133,98 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 6'607 Punkten tendiert. Bei 134,09 USD markierte die Corning-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 125,82 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 690'071 Corning-Aktien umgesetzt.

Bei 162,06 USD erreichte der Titel am 26.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,96 Prozent. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,50 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 72,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Corning-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,12 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,20 USD belaufen. Corning liess sich am 28.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,62 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,36 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.50 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.22 Mrd. USD ausgewiesen.

Corning wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 05.05.2026 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Corning-Aktie in Höhe von 3,09 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Jirsak / Shutterstock

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