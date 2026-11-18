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18.11.2026 20:27:14
Corning Aktie News: Corning tendiert am Mittwochabend tiefer
Die Aktie von Corning gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Corning-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 107,18 USD.
Die Corning-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 107,18 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'325 Punkten steht. Bei 106,09 USD markierte die Corning-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 110,24 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 454'100 Corning-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 271,38 USD erreichte der Titel am 01.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 153,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 77,41 USD am 22.11.2025. Der aktuelle Kurs der Corning-Aktie ist somit 27,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Corning-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,16 USD belaufen. Corning liess sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,78 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Corning 0,50 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 4.86 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.10 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.02.2027 erwartet.
Experten taxieren den Corning-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,37 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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