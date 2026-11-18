Bei der Corning-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 108,40 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der zurzeit bei 7'332 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Corning-Aktie bei 110,56 USD. Bei 106,09 USD markierte die Corning-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 110,24 USD. Der Tagesumsatz der Corning-Aktie belief sich zuletzt auf 197'218 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (271,38 USD) erklomm das Papier am 01.07.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Corning-Aktie mit einem Kursplus von 150,35 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2025 bei 77,41 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Corning-Aktie.

Corning-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,12 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,16 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Corning am 27.10.2026 vor. Es stand ein EPS von 0,78 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Corning noch ein Gewinn pro Aktie von 0,50 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4.86 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.10 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Corning am 03.02.2027 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Corning im Jahr 2026 3,37 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Corning-Aktie

Ausblick: Corning präsentiert Quartalsergebnisse

Corning-Aktie auf Rekordjagd: NVIDIA-Euphorie treibt Papier auf Jahreshoch - doch Gewinnmitnahmen bremsen Rally

Corning-Aktie legt zu: Multimilliarden-Dollar-Deal mit Amazon sorgt für Rückenwind