Corning Aktie News: Corning gewinnt am Abend an Boden

Um 20:26 Uhr ging es für das Corning-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 148,99 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'633 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Corning-Aktie bei 153,72 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 152,37 USD. Zuletzt wechselten via New York 840'092 Corning-Aktien den Besitzer.

Bei 271,38 USD erreichte der Titel am 01.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 82,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 77,08 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.09.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,12 USD an Corning-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,17 USD. Corning liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,64 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Corning 0,54 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.51 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Corning einen Umsatz von 3.86 Mrd. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Corning am 03.11.2026 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,29 USD je Corning-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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