Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’787 -1.2%  SPI 19’515 -0.9%  Dow 51’683 -0.2%  DAX 25’304 -1.6%  Euro 0.9441 -0.2%  EStoxx50 6’236 -1.4%  Gold 4’380 0.9%  Bitcoin 66’738 5.9%  Dollar 0.8230 0.0%  Öl 103.4 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278On113454047
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Tipp fürs Bewerbungsgespräch: Diese Farbe lässt Bewerber intelligent, effizient und seriös aussehen
Tesla, American Express & Co: Warum Milliarden-IPOs wie OpenAI und Anthropic Blue-Chip-Aktien treffen könnten
Bitwise-CIO Hougan: Bitcoin könnte bis 2035 auf 1,3 Millionen Dollar steigen
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Suche...
Plus500 Depot

Corning Aktie 921667 / US2193501051

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.09.2026 20:27:13

Corning Aktie News: Corning gewinnt am Abend an Boden

Corning Aktie News: Corning gewinnt am Abend an Boden

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Corning. Im New York-Handel gewannen die Corning-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Corning
123.25 CHF 0.67%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr ging es für das Corning-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 148,99 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'633 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Corning-Aktie bei 153,72 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 152,37 USD. Zuletzt wechselten via New York 840'092 Corning-Aktien den Besitzer.

Bei 271,38 USD erreichte der Titel am 01.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 82,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 77,08 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.09.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,12 USD an Corning-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,17 USD. Corning liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,64 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Corning 0,54 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.51 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Corning einen Umsatz von 3.86 Mrd. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Corning am 03.11.2026 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,29 USD je Corning-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Corning-Aktie

Ausblick: Corning präsentiert Quartalsergebnisse

Corning-Aktie auf Rekordjagd: NVIDIA-Euphorie treibt Papier auf Jahreshoch - doch Gewinnmitnahmen bremsen Rally

Corning-Aktie legt zu: Multimilliarden-Dollar-Deal mit Amazon sorgt für Rückenwind


Bildquelle: nanantachoke / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Corning Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Corning Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10:00 Logo WHS FINANCE26 in Frankfurt: Zwei Tage geballtes Finanzwissen zum Greifen nah
18.09.26 SG-Marktüberblick: 18.09.2026
18.09.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Ende der Korrektur?
17.09.26 Julius Bär: 15.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf R&S Group Holding AG
17.09.26 SMI nach US-Zinsentscheidung fester erwartet
17.09.26 Optische Netzwerke: Highspeed-Verbindungen für die digitale Zukunft
16.09.26 Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’419.11 19.37 S9B1DU
Short 14’704.10 13.95 SGQBEU
Short 15’246.88 9.00 SYBKYU
SMI-Kurs: 13’786.72 18.09.2026 17:31:17
Long 13’261.16 19.64 SPBO2U
Long 12’949.21 13.67 SA2BCU
Long 12’402.16 8.91 SQNBFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Corning am 18.09.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Roche-Aktie tiefer: Eröffnung von neuem US-Forschungszentrum - EU-Empfehlung für Ocrevus bei Kindern erhalten
Sandoz-Aktie zieht an: Zulassung für Semaglutid-Generikum in Kanada erhalten - Konkurrenz für Novo Nordisk?
Nestlé-Aktie rutscht ab: Putin entzieht Nestlé die Kontrolle in Russland
KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Gute Stimmung in New York: Dow Jones steigt schlussendlich
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Bitcoin erholt sich von Dämpfer – Kurs über 80'000 US-Dollar
DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bayer-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Rheinmetall Aktie News: Anleger greifen bei Rheinmetall am Nachmittag zu
Warnung von Kiyosaki: Historischer Crash im Anmarsch - so positioniert er sich

Top-Rankings

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 38/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.