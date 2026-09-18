Corning Aktie 921667 / US2193501051
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18.09.2026 16:29:00
Corning Aktie News: Corning zeigt sich am Nachmittag freundlich
Die Aktie von Corning zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Corning-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 150,24 USD.
Die Corning-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 150,24 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'622 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Corning-Aktie legte bis auf 153,72 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 152,37 USD. Zuletzt wurden via New York 604'785 Corning-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 271,38 USD. Der derzeitige Kurs der Corning-Aktie liegt somit 44,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 77,08 USD am 26.09.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Corning-Aktie 94,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 1,12 USD an Corning-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,17 USD aus. Am 28.07.2026 hat Corning die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Corning ein EPS von 0,54 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Corning im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.51 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3.86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,29 USD je Corning-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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