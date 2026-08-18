Corning Aktie 921667 / US2193501051
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18.08.2026 20:27:13
Corning Aktie News: Corning am Dienstagabend im Keller
Die Aktie von Corning gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Corning-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 8,6 Prozent auf 158,34 USD abwärts.
Die Corning-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 8,6 Prozent auf 158,34 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'701 Punkten realisiert. Die Corning-Aktie sank bis auf 158,34 USD. Bei 162,02 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 910'552 Corning-Aktien umgesetzt.
Am 01.07.2026 markierte das Papier bei 271,38 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 71,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 21.08.2025 Kursverluste bis auf 63,38 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Corning-Aktie liegt somit 149,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,17 USD, nach 1,12 USD im Jahr 2025. Corning liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,64 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,54 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 4.51 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Corning 3.86 Mrd. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Corning-Gewinn in Höhe von 3,28 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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