Corning Aktie News: Anleger schicken Corning am Dienstagnachmittag tief südwärts

Die Corning-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 5,0 Prozent auf 164,50 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'710 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Corning-Aktie bis auf 162,00 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 162,02 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 385'593 Corning-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2026 auf bis zu 271,38 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Corning-Aktie damit 39,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 21.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 63,38 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 61,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Corning-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,17 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Corning 1,12 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Corning am 28.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,64 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.86 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.51 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 03.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Corning-Gewinn in Höhe von 3,28 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Corning-Aktie

Ausblick: Corning präsentiert Quartalsergebnisse

Corning-Aktie auf Rekordjagd: NVIDIA-Euphorie treibt Papier auf Jahreshoch - doch Gewinnmitnahmen bremsen Rally

Corning-Aktie legt zu: Multimilliarden-Dollar-Deal mit Amazon sorgt für Rückenwind