|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
17.11.2026 20:27:13
Corning Aktie News: Corning am Abend im Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Corning. Die Corning-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 107,29 USD.
Um 20:26 Uhr sprang die Corning-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 107,29 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'328 Punkten steht. Der Kurs der Corning-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 109,45 USD zu. Bei 108,50 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Corning-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 760'928 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 271,38 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 152,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der Corning-Aktie. Am 22.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 77,41 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass Corning-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,16 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Corning 1,12 USD aus. Am 27.10.2026 lud Corning zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Corning hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,78 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,50 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 4.86 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 18,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.10 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Corning-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.02.2027 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass Corning im Jahr 2026 3,37 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Corning-Aktie
Ausblick: Corning präsentiert Quartalsergebnisse
Corning-Aktie auf Rekordjagd: NVIDIA-Euphorie treibt Papier auf Jahreshoch - doch Gewinnmitnahmen bremsen Rally
Corning-Aktie legt zu: Multimilliarden-Dollar-Deal mit Amazon sorgt für Rückenwind
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu Corning Inc.
|
16:29
|Corning Aktie News: Corning tendiert am Mittwochnachmittag nahe Vortagesschluss (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Corning Aktie News: Corning am Abend im Plus (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 schwächelt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 am Montagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
16.11.26
|NYSE-Handel So performt der S&P 500 am Mittag (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Verluste in New York: S&P 500 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
13.11.26
|S&P 500-Titel Corning-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Corning von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
06.11.26
|S&P 500-Titel Corning-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Corning-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu Corning Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerErleichterung nach NVIDIA-Zahlen: SMI fällt zurück -- DAX rutscht unter 26'000 Punkte -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Mittwoch in engen Grenzen. An der Wall Street zeigen sich unterschiedliche Tendenzen. In Asien zeigten sich die Märkte uneinheitlich.