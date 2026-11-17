Um 20:26 Uhr sprang die Corning-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 107,29 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'328 Punkten steht. Der Kurs der Corning-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 109,45 USD zu. Bei 108,50 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Corning-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 760'928 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 271,38 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 152,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der Corning-Aktie. Am 22.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 77,41 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Corning-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,16 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Corning 1,12 USD aus. Am 27.10.2026 lud Corning zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Corning hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,78 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,50 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 4.86 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 18,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.10 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Corning-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.02.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Corning im Jahr 2026 3,37 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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