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17.11.2026 16:29:00
Corning Aktie News: Anleger schicken Corning am Nachmittag ins Plus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Corning. Zuletzt stieg die Corning-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 107,75 USD.
Das Papier von Corning konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,5 Prozent auf 107,75 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'384 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Corning-Aktie bei 109,45 USD. Bei 108,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 220'495 Corning-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 271,38 USD erreichte der Titel am 01.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 151,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Corning-Aktie. Am 22.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 77,41 USD ab. Mit einem Kursverlust von 28,16 Prozent würde die Corning-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 erhielten Corning-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,12 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,16 USD. Am 27.10.2026 legte Corning die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,78 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4.86 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.10 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Corning am 03.02.2027 präsentieren.
Experten taxieren den Corning-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,37 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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