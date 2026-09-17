Corning Aktie News: Corning reagiert am Abend positiv

Das Papier von Corning konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 2,4 Prozent auf 147,66 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'637 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Corning-Aktie bei 155,72 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 151,13 USD. Zuletzt wechselten via New York 673'393 Corning-Aktien den Besitzer.

Bei 271,38 USD markierte der Titel am 01.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 83,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der Corning-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.09.2025 bei 76,17 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 1,12 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,17 USD je Corning-Aktie. Corning liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,64 USD, nach 0,54 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 4.51 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.86 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Corning am 03.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Corning-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,29 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Corning-Aktie

Ausblick: Corning präsentiert Quartalsergebnisse

Corning-Aktie auf Rekordjagd: NVIDIA-Euphorie treibt Papier auf Jahreshoch - doch Gewinnmitnahmen bremsen Rally

Corning-Aktie legt zu: Multimilliarden-Dollar-Deal mit Amazon sorgt für Rückenwind