Corning Aktie News: Corning gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Die Corning-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,1 Prozent auf 150,05 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'631 Punkten liegt. Die Corning-Aktie zog in der Spitze bis auf 155,72 USD an. Bei 151,13 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 390'579 Corning-Aktien umgesetzt.

Bei 271,38 USD markierte der Titel am 01.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 80,86 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 76,17 USD ab. Der derzeitige Kurs der Corning-Aktie liegt somit 96,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Corning-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,12 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,17 USD. Corning liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,64 USD, nach 0,54 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.51 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Corning-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.11.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Corning ein EPS in Höhe von 3,29 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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